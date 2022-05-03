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В Ірпені після деокупації виявили тіла 290 мирних жителів, - мер

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Ірпінь, Вівторок 03 травня 2022 18:48
В Ірпені після деокупації виявили тіла 290 мирних жителів, - мер Фото: мер Ірпеня Олександр Маркушин (facebook markushinoleksa)
Автор: РБК-Україна

Після звільнення Ірпеня від російських загарбників у місті знайшли тіла 290 мирних мешканців. З них опізнано лише 185.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву мера Ірпеня Олександра Маркушина.

“Серед загиблих 161 чоловік, 73 жінки, 1 дитина та 53 людські останки. Причини їх смертей - уламкові та вогнепальні поранення, черепно-мозкові травми та навіть голод”, - розповів міський голова.

Також, за словами мера, було отримано інформацію щодо 7 розстрілів мирних громадян та місць їх поховання, 5 мирних мешканців було розстріляно у дворі багатоповерхівки на вул. Білокур та у приміщенні дитячого центру розвитку.

885 будинків у місті повністю знищено, ще 2738 – частково. Під час огляду міста правоохоронці встановлено шість місць розташування ворожих позицій у будівлях.

Нагадаємо, що в тілах деяких загиблих мешканців Бучі та Ірпені судмедексперти виявили флешети – загострені сталеві снаряди, схожі на дротики дартс. Окупанти скидали їх на міста з літаків.

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