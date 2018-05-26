В Ірландії проголосували за легалізацію абортів, - екзитпол

В католицькій Ірландії аборти заборонені з 1983 року

За даними екзитполів за легалізацію переривання вагітності на референдумі в Ірландії 25 травня проголосували 68 відсотків учасників. Про це інформує DW.

За легалізацію абортів проголосували в основному молоді люди і жінки. У референдумі могли взяти участь 3,2 млн осіб. Близько 90% мешканців Ірландії віком від 18 до 24 років проголосували за скасування заборони абортів.

Офіційні результати референдуму будуть оголошені за підсумками підрахунку голосів у суботу, 26 травня.

В католицькій Ірландії аборти заборонені з 1983 року.

"Жінці, яка зробила аборт, може загрожувати до 14 років позбавлення волі. З 2014 року аборти дозволені, тільки якщо вагітність становить загрозу для життя матері. При цьому ірландкам не забороняється робити аборт за кордоном. З 1980 по 2016 роки цією можливістю скористалися 170 тис мешканок країни", - пише видання.

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