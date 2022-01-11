В Ірландії можуть ввести обов'язкову вакцинацію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Euractiv .

За його даними, національна група з надзвичайних ситуацій в галузі громадської охорони здоров'я Ірландії (NPHET) розгляне питання про введення обов'язкової вакцинації після публікації звіту Міністерства охорони здоров'я країни з цього питання.

"Завжди краще, якщо люди можуть подивитися на щеплення, отримати інформацію і мати можливість прийняти самостійне рішення (про вакцинацію - ред.)", - сказала глава NPHET Карина Бетлер, додавши, що в деяких ситуаціях обов'язкова вакцинація необхідна для загального блага.

Як зазначає портал, в Ірландії від коронавірусу вакциновано близько 94% дорослого населення - це один з найвищих показників в країнах Євросоюзу.