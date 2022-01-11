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В Ірландії можуть ввести обов'язкову вакцинацію

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Дублін, Вівторок 11 січня 2022 15:49
В Ірландії можуть ввести обов'язкову вакцинацію Фото: в Ірландії вивчають можливість введення обов'язкової вакцинації (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Ірландії розгляне можливість введення в країні обов'язкової вакцинації. Обговорення цього питання відбудеться найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Euractiv.

За його даними, національна група з надзвичайних ситуацій в галузі громадської охорони здоров'я Ірландії (NPHET) розгляне питання про введення обов'язкової вакцинації після публікації звіту Міністерства охорони здоров'я країни з цього питання.

"Завжди краще, якщо люди можуть подивитися на щеплення, отримати інформацію і мати можливість прийняти самостійне рішення (про вакцинацію - ред.)", - сказала глава NPHET Карина Бетлер, додавши, що в деяких ситуаціях обов'язкова вакцинація необхідна для загального блага.

Як зазначає портал, в Ірландії від коронавірусу вакциновано близько 94% дорослого населення - це один з найвищих показників в країнах Євросоюзу.

Нагадаємо, минулого тижня Італія ввела обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для людей старше 50 років.

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