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IRIS-T в Украине: один дивизион сбил 60 целей, второй - заступил на боевое дежурство

Фото: ЗРК IRIS-T в Украине уничтожил уже 60 воздушных целей (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Один дивизион зенитно-ракетного комплекса IRIS-T сбил в Украине уже 60 воздушных целей. При этом второй дивизион уже заступил на боевое дежурство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука в Telegram.

"ЗРК IRIS-T немецкого производства с октября 2022 года защищает украинское небо от российского терроризма. С этого времени дивизион ЗРК IRIS-T уже уничтожил более 60 вражеских целей", - написал Олещук.

Он также опубликовал сюжет, в котором зенитчики Воздушных сил делятся впечатлениями от успешной работы немецкой техники.

"Кстати, в конце апреля уже второй дивизион IRIS-T заступил на боевое дежурство в Украине. Теперь еще больше сбитых вражеских целей!" - отметил Олещук.

Напомним, что 30 апреля правительство Германии официально подтвердило передачу Украине второго зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Всего Берлин обещал передать четыре таких системы ПВО.

Добавим, первый ЗРК IRIS-T Германия передала Украине в октябре прошлого года.

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ЗРКПВОВоздушные силы Украины