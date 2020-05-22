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У Ірини Білик померла мама: друге горе за рік

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.05.2020 - 16:47
У Ірини Білик померла мама: друге горе за рік
Ірина Білик (фото: Vesti)

Ірина Білик розповіла про велику втрату

У Ірини Білик померла мама. Трагедія сталася 22 травня 2020 року. Ганна Яківна пережила чоловіка - батька співачки - Миколи Семеновича всього на дев'ять місяців. Він пішов у жовтні 2019-го.

Про велике горе в родині співачки повідомив продюсер Сергій Перман на сторінці в Facebook.

"Ірина Білик, Гліб Оверчук, мої співчуття. Прекрасна жінка, чудова людина. Душа! Ганна Яківна..." - написав він, звернувшись до співачки та її сина.

У Ірини Білик померла мама: друге горе за рік

Ірина Білик з мамою (фото: facebook.com/sergei.perman)

Батьки Ірини Білик жили за 150 кілометрів від Києва в приватному будинку, де у них свій город і господарство. Одного разу співачка зізнавалася, що не завжди знаходить час, щоб навідати батьків, а іноді - навіть зателефонувати.

"Народитися і піти в один день. Я буду сумувати, тато", - підписала тоді співачка відео, присвячене батькові - Микола Семенович помер у свій день народження.

Співачка неодноразово говорила, що батьки виховували її в любові й турботі, і вона дуже їм вдячна. Попри те, що Ірина стала зіркою для всієї України, для мами і тата вона завжди залишалася маленькою донечкою. Вони весь час прагнули допомогти всім, чим тільки могли.

Раніше ми писали, що Американський рестлер Шад Гаспар трагічно загинув при спробі врятувати свого сина під час страшного шторму в Каліфорнії.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України Ірина Білик
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