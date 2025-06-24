Иранская ракета убила нескольких человек в Израиле: что известно о последствиях обстрела

"После падения ракеты на юге Израиля: на данный момент группы MDA констатировали гибель трех человек", - подтвердили медики.

По данным MDA, еще два человека с травмами средней степени тяжести были госпитализированы в больницу.

Кроме того, шесть человек получили легкие травмы. Им оказали медицинскую помощь на месте трагедии. В то же время, в медицинском центре Сорока сообщили, что туда поступили 10 пострадавших в травматологическое отделение. А в больнице Хадера сообщили, что среди раненых оказалась 15-летняя девочка.

Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия работают полиция, бойцы МАГАВ (пограничники) и саперы.

"Мы просим всех жителей не собираться в районе попадания, чтобы избежать риска для жизни и ненужных телесных повреждений, а также не мешать работе саперов и полиции", - призвали в полиции граждан.

Представитель Южного округа пожарной охраны сообщил, что из здания удалось спасти трех мирных жителей, которые до этого были объявлены пропавшими без вести.

По неподтвержденным данным, деблокировано тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв иранской атаки, вероятно, возросло до четырех человек.

За ночь до объявленного "перемирия", которое якобы уступило в силу в 7 утра, Иран запустил по Израилю шесть залпов ракет.