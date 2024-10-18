В Иране заявили, что смерть лидера ХАМАС укрепит "дух сопротивления"

Синвар, предположительно, был убит во время боя с израильскими войсками в Рафахе, а не прятался в бункере, как его постоянно изображает Израиль.

Миссия Ирана при ООН назвала лидера ХАМАС "мучеником", который "станет примером для молодежи и детей, продолжающих его путь к освобождению Палестины".

“Пока существуют оккупация и агрессия, сопротивление будет продолжаться, ибо мученик жив и является источником вдохновения", - говорится в заявлении иранских дипломатов.