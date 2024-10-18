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В Иране заявили, что смерть лидера ХАМАС укрепит "дух сопротивления"

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Миссия Ирана при ООН заявила, что обстоятельства смерти лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара укрепят "дух сопротивления".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Синвар, предположительно, был убит во время боя с израильскими войсками в Рафахе, а не прятался в бункере, как его постоянно изображает Израиль.

Миссия Ирана при ООН назвала лидера ХАМАС "мучеником", который "станет примером для молодежи и детей, продолжающих его путь к освобождению Палестины".

“Пока существуют оккупация и агрессия, сопротивление будет продолжаться, ибо мученик жив и является источником вдохновения", - говорится в заявлении иранских дипломатов.

 

Напомним, 17 октября, министр иностранных дел Израэль Кац подтвердил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован. Израиль подчеркнул, что он был ответственен за атаку 7 октября.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что зло "понесло тяжелый удар". Однако, стоящая перед Израилем задача, по словам Нетаньяху, "еще не выполнена".

Яхья Синвар стал новым лидером ХАМАС послед того, как 31 августа в Тегеране был убит Исмаил Хания.

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