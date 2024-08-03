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В Иране арестовали более 20 человек из-за убийства главаря ХАМАС, - NYT

Фото: в Иране арестовали более 20 человек из-за убийства главаря ХАМАС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Иране арестовали более двух десятков человек, подозреваемых в соучастии в убийстве главаря ХАМАС Исмаила Гании. В их числе высокопоставленные офицеры разведки, военные чиновники и сотрудники военного пансионата в Тегеране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как отмечает издание, убийство главаря ХАМАС после инаугурации нового президента Ирана и жесткая реакция свидетельствуют о том, что это был разрушительный провал безопасности для руководства Ирана.

"Представление о том, что Иран не может защитить ни себя, ни своих ключевых союзников, может быть роковым для иранского режима, поскольку оно фактически сигнализирует его врагам, что если они не смогут свергнуть Исламскую Республику, они могут обезглавить ее", - заявил в комментарии NYT директор Международной кризисной группы по Ирану Али Ваэз.

По словам двух иранских чиновников, специализированное разведывательное подразделение Корпуса стражей революции по вопросам шпионажа взяло на себя расследование и ищет подозреваемых. В рамках этих действий было арестовано более 20 человек.

Новость о масштабных арестах появилась после того, как было объявлено, что масштаб и детали убийства Гании расследуются.

"Интенсивность и масштабы расследования, проведенного гвардейцами, показывают, насколько это убийство шокировало и потрясло руководство страны", - говорится в материале.

Кроме того, близость Гании к верховному лидеру Ирана вызвала беспокойство.

 

 

Убийство главаря ХАМАС

Напомним, 31 июля стало известно, что в Тегеране был убит главарь ХАМАС Исмаила Гания.

Позже выяснилось, что в здании, где находился Гания, была заложена бомба. Издание The Telegraph заявило, что резиденцию лидера ХАМАС заминировали завербованные Моссадом иранские силовики.

Иран пригрозил, что ответит на убийство Гании. По данным CNN, государственный секретарь США Энтони Блинкен через Катар послал сигнал Ирану во избежание эскалации на Ближнем Востоке.

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