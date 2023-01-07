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В Иране казнили еще двух протестующих. Их обвинили в убийстве военного

Фото: в Иране казнили еще двух протестующих за якобы убийство военного (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Иране казнили двух человек, осужденных за якобы убийство добровольца военизированных формирований во время протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как утверждает иранское судебное информационное агентство Mizan, граждане были осуждены за убийство Рухоллы Аджамиана, члена добровольческого отряда "Басидж" Корпуса стражей исламской революции, в городе Карадж недалеко от Тегерана.

Отмечается, что с начала протестов в Иране уже казнили четырех гражданских.

Напомним, ранее парламент Иран призвал судебную власть "сурово наказать" всех задержанных граждан, которые участвовали в антиправительственных протестах. Законодатели назвали протестующих "muharib", что в шариат означает "враг Бога" и карается смертной казнью

Вскоре суд в Тегеране приговорил к смертной казни одного из участников протестов, начавшихся в стране после смерти 22-летней Махсы Амини.

Первая казнь была приведена в исполнение в начале декабря прошлого года. Протестующего повесили за якобы ранение офицера военизированных формирований.

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