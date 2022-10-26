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В Иране произошла стрельба в мавзолее: 15 погибших и десятки раненых

Фото: в иранском городе Шираз произошел террористический акт (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Иране в мавзолее города Ширах 26 октября вечером произошел теракт. В результате погибли по меньшей мере 15 человек, еще 40 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ИРНА.

В среду, 26 октября, вечером вооруженные люди совершили нападение на паломников в религиозной святыне Ирана - мавзолее Шах-Черах.

"Один человек открыл огонь по паломникам в Шах-Черахе. Он арестован, как и второй террорист", - заявил заместитель губернатора провинции Фарс Эсмаил Мохеббипур.

Мавзолей Шах-Черах является одной из главных достопримечательностей Шираза. В нем находится усыпальница Ахмада и Мухаммеда, братьев имама Резы. Он был одним из 12 имамов, которых шииты считают преемниками пророка Мухаммеда. Построен мавзолей в XIV веке во время правления императрицы Таши Хатун.

Ранее сообщалось, что в городе Захедан, столице иранского Белуджистана на юго-востоке страны, был убит полковник Корпуса стражей Исламской революции, имевший отношение к поставкам иранских дронов России.

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Иран