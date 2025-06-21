В Иране ликвидировали телохранителя бывшего главы "Хезболлы", - СМИ

Ликвидация Насраллы и бомбежка Ирана

Напомним, что 27 сентября 2024 года, израильские военные нанесли удар по столице Ливана - Бейруту. Целью их атаки стал лидер "Хезболлы" Хасан Насралла, который управлял боевиками более 30 лет

Менее чем через сутки ЦАХАЛ официально подтвердил ликвидацию Насраллы. Там заявили, что он погиб в результате авиаудара.

Также отметим, что в ночь на 13 июня 2025 года, Израиль начал атаковать военные и ядерные объекты Ирана. Кроме того, страна ликвидировала десятки иранских топ-командиров.

С тех пор страны по сей день регулярно обмениваются ударами.

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