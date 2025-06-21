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В Иране ликвидировали телохранителя бывшего главы "Хезболлы", - СМИ

Суббота 21 июня 2025 18:58
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В Иране ликвидировали телохранителя бывшего главы "Хезболлы", - СМИ Фото: Иран регулярно находится под атакой Израиля (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Иране в результате одного из ударов был ликвидирован телохранитель бывшего главы "Хезболлы". Кроме того, погиб его сын.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.

По данным Sabereen News, речь идет о Хусейне Халиль, более известном как Абу Али Джавад.

"Телохранитель ликвидированного генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллы, был убит в результате одного из ударов в Иране вместе со своим сыном", - говорится в СМИ.

Ликвидация Насраллы и бомбежка Ирана

Напомним, что 27 сентября 2024 года, израильские военные нанесли удар по столице Ливана - Бейруту. Целью их атаки стал лидер "Хезболлы" Хасан Насралла, который управлял боевиками более 30 лет

Менее чем через сутки ЦАХАЛ официально подтвердил ликвидацию Насраллы. Там заявили, что он погиб в результате авиаудара.

Также отметим, что в ночь на 13 июня 2025 года, Израиль начал атаковать военные и ядерные объекты Ирана. Кроме того, страна ликвидировала десятки иранских топ-командиров.

С тех пор страны по сей день регулярно обмениваются ударами.

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Израиль Иран Хезболла
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