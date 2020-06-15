В Ірані заявили, що пандемія уповільнює передачу "чорних ящиків" збитого літака МАУ

Уряд Ірану заявив, що пандемія сповільнила плани передати за кордон для дослідження "чорні ящики" збитого іранськими військовими українського літака "Міжнародні авіалінії України". При цьому було відзначено, що іранській владі нічого приховувати.

Про це повідомляє AFP.

"З перших днів цього болісного інциденту ми оголосили про готовність співпрацювати в дослідженні "чорних ящиків" українського літака. З нашого боку нема чого приховувати. Якщо можливо "прочитати" їх в Україні... це буде зроблено в Україні. Інакше "чорні ящики" прочитають у Франції", - заявив представник уряду Ірану Алі Рабіеї.

При цьому він додав, що передача бортових самописців затримується у зв'язку з тим, що скасовано більшість міжнародних авіарейсів через пандемії.

"Ми відновимо процес передачі "чорних ящиків" - ред.) після поступового відновлення міжнародних рейсів і з'ясування результатів переговорів між Іраном і іншими учасниками процесу", - додав Рабіеї.

Нагадаємо, катастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня при вильоті з аеропорту Тегерана. Пасажирський літак був збитий ракетою, випущеною іранськими військовими. В результаті трагедії загинуло 176 осіб.

Раніше в Ірані заявили про встановлення винного в катастрофі літака МАУ, який нібито помилково запустив ракету.

Крім того, в Ірані затримали шістьох підозрюваних у справі про катастрофу літака МАУ.