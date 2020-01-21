В Ірані оголосили нагороду 3 млн доларів за вбивство Трампа

Депутат парламенту Ірану Ахмад Хамза пропонує 3 млн доларів винагороди за вбивство президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Пропозицію Хамза озвучив під час засідання іранського парламенту у вівторок, 21 січня.

"Заявляю від імені народу провінції Керман, що ми заплатимо винагороду у три мільйони доларів готівкою будь-кому, хто вб'є Трампа", - сказав депутат парламенту.

Інших деталей стосовно того, хто саме ухвалив рішення запропонувати таку винагороду, іранський законодавець не повідомив.

Раніше Трамп заявляв, що керівнику і духовному лідерові Ірану аятолі Алі Хаменеї "слід бути дуже обережним зі своїми словами".

РБК-Україна писало, що Трамп розповів докладно про вбивство іранського генерала Кассема Сулеймані. Трамп під час вечері для спонсорів Республіканської партії заявив, що Сулеймані "говорив погані речі про США, і саме це призвело до рішення американського президента віддати наказ його вбити.