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В Ірані зросла кількість померлих від коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     27.02.2020 - 11:36
В Ірані зросла кількість померлих від коронавірусу
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Підтверджено 22 летальні випадки

Кількість померлих від коронавірусу COVID-19 в Ірані перевищила 20 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

За даними видання, в Ірані зафіксовано щонайменше 22 летальні випадки зараження коронавірусом. Загалом коронавірусом в країні інфікувалася вже 141 людина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина тимчасово зупинила пасажирське авіасполучення з Іраном через загрозу поширення коронавірусу. Генеральний директорат цивільної авіації Туреччини заявив, що скасовані тільки пасажирські перельоти.

Також РБК-Україна писало, що президент Ірану Хасан Рухані не бачить потреби у введенні карантину в містах, де зафіксовано зараження коронавірусом. Рухані закликав жителів Ірану не вестися на "чутки" про коронавірус, які нібито поширює Вашингтон, щоб завдати збитків Тегерану.

Крім того, станом на 26 лютого кількість померлих від коронавірусу в Ірані становила 19 осіб. Вчора іранська влада підтвердила ще 4 смертельні випадки, пов'язані з коронавірусом COVID-2019. Було відомо про 44 нових випадків зараження.

Додамо, в Ірані коронавірусом заразилися заступник міністра охорони здоров'я та депутат парламенту. У обох тест на коронавірус дав позитивні результати.

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