В Ірані убили 13 осіб, які брали участь у протестах

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Влада Ірану заявила, що ці люди влаштували вибухи

В Ірані повідомили про "ліквідацію 13 осіб", які брали участь у протестах в країні через рішення влади підвищити ціни на бензин і ввести квоти на нього. Про це передає РБК-Україна з посиланням на агентство Fars.

За інформацією державного видання, всі тринадцять людей "були пов'язані з угрупованням, що стояло за вибухами в країні".

Влада заявляє, що мова йде про "сепаратистського угруповання "Арабський рух боротьби за визволення Ахваза". На цю групування покладають відповідальність за теракт під час військового параду 22 вересня 2018 року в місті Ахваз на південно-заході Ірану.

Що стосується протестів через ціни на бензин, то президент країни Хасан Рухані заявив, що "заворушення були організовані США та Ізраїлем, а їх метою був підрив безпеки Ірану".

Нагадаємо, влада Ірану почали блокувати доступ до мобільного інтернету в деяких провінціях після того, як опозиція закликала до нових акцій протесту.

Додамо, від початку антиурядових протестів в Ірані, які почалися в середині листопада, загинули 1,5 тисячі осіб.

Відомості про загиблих надали сили безпеки, морги і лікарні. Влада країни в ніч на 15 листопада оголосила про підвищення цін на бензин на 50% - до 15 тис. іранських ріалів за літр (близько 0,13 доларів за літр). Такі ціни діють при покупці до 60 літрів бензину на місяць, покупка понад норму обійдеться в два рази дорожче - в 30 тис. ріалів за літр.

До масових вбивств причетна влада, в листопаді після декількох днів протестів у різних частинах Ірану верховний лідер країни Алі Хаменеї наказав органам влади і правоохоронцям зробити все, щоб мітинги припинилися.