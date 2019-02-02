В Ірані терористи вчинили напад на військову базу

Напад зробили салафітські бойовики "Джаиш аль-Адл"

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что на юго-востоке Ирана было совершенно нападение террористов на базу Басидж в городе Никшахре, в результате нападения 1 военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

В местной городской прокуратуре заявили, что инцидент произошел 1 февраля 2019 года. Нападение проводилось террористической группировкой "Джаиш аль-Адл", которые являются местной группировкой салафитов.

Заместитель губернатора провинции по воросам безопасности Мухаммед Хади Мараши заявил, что нападение никак не повлияло на официальные празднования 40-й годовщины исламской революции.

Ранее сообщалось, что в Иране неизвестные напали на силовиков, есть погибшие. Инцидент произошел на проспекте Седуки в городе Бендер-Махшехр, когда неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находились представители сил безопасности Ирана, что привело к гибели 1 полицейского и 1 военного.

Напомним, в Афганистане боевики "Талибан" атаковали КПП, есть погибшие. В провинции Балх на севере Афганистана боевики исламского движения "Талибан" совершили нападение на контрольно-пропускной пункт сил безопасности в районе деревни Маркази Чамтал, что привело к гибели по меньшей мере 10 полицейских.