В Ірані засудили до смертної кари причетного до вбивства генерала Сулеймані

Причетного до вбивства іранського генерала Касима Сулеймані засудили до смертної кари. Слідство встановило його співробітництво з американськими та ізраїльськими спецслужбами.

Про це розповів представник судової влади Ірану Голамхосейн Есмаілі, повідомляє іранське урядове інформагентство IRNA.

За словами Есмаілі, причетний до вбивства Сулеймані іранець Махмуд Мусаві Маджд був пов'язаний з ізраїльським Моссадом, а також з американским ЦРУ та передавав цим спецслужбам інформацію про іранських військових.

"Він надав іноземцям інформацію про місцеперебування генерала Сулеймані, та засуджений до смертної кари за рішенням суду. Вирок буде приведений до виконання найближчим часом", - заявив він.

Іранський генерал Сулеймані був вбитий в результаті авіаудару по військовій колоні в районі аеропорту Багдада (Ірак). Удар був здійснений американськими військовослужбовцями за наказом президента Дональда Трампа.

Пізніше у Білому домі надали обгрунтування необхідності ліквідації генерала Сулеймані.

Ліквідацію Сулеймані також підтримав держсекретар США Майк Помпео, назвавши спецоперацію "правильним рішенням".

Крім того, президент США розповів подробиці спецоперації з ліквідації іранського командувача Сулеймані.