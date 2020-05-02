В Ірані коронавірусом заразилися 95 тисяч людей

В Ірані коронавірусом COVID-19 заразилися 95 тисяч осіб. Про це заявив прес-секретар Міністерства охорони здоров'я Ірану Кіануш Джаханпур, повідомляє агентство ІРНА.

За його словами, за останню добу, від COVID-19 померло 63 людини. Всього в Ірані померла вже 6091 особа. Вилікувалися від коронавірусу 76 319 осіб.

"За останню добу виявлено 1 006 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість заражених досягла 95 646 осіб", - сказав він.

Нагадаємо, Іран відновить економічну діяльність з "низьким рівнем ризику", не дивлячись на пандемію коронавірусу.

Раніше президент Ірану Хасан Рухани закликав жителів країни не боятися коронавірусу і висловив надію на швидку перемогу над ним. За словами Рухані, коронавірус поширюється швидше, але "він не небезпечніший за грип".

Також РБК-Україна писало, що в Ірані зафіксована перша смерть чиновника від коронавірусу. Жертвою хвороби став член дорадчого органу при вищому керівнику Ірану Мохаммад Мірмохаммаді.

Крім цього від коронавірусу помер колишній посол Ірану у Ватикані Хаді Хосроушахі. 26 лютого він був госпіталізований в одну з лікарень Тегерана. Під час проходження аналізів у нього виявили коронавірус. Наступного дня Хосроушахі помер.