В Ірані через коронавірус звільнені 70 тис. ув'язнених

В Ірані тимчасово звільнили близько 70 тисяч ув'язнених в якості заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу в країні. Про це заявив голова Верховного суду Ебрахім Раісі, передає агентство Tasnim.

Він заявив, що перш за все дозволу покинути в'язницю давали укладеним з супутніми захворюваннями. За словами Раісі, влада вжила заходів, щоб звільнені з в'язниці ув'язнені не створили загрозу для суспільства.

Крім того, голова Верховного суду закликав владу країни підтримати медперсонал, який "б'ється з вірусом на передовій", і вирішити питання з нестачею необхідного медобладнання.

Нагадаємо, за минулу добу від коронавірусу в Ірані померли ще 43 людини. За останню добу в країні виявлено 595 нових випадків зараження коронавірусом, а загальне число заражених зросла до 7167. Зафіксована смерть 43 осіб, в результаті чого загальне число загиблих досягло 237.

Відзначимо, Іран входить в п'ятірку країн, які найбільше постраждали від коронавірусу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 60 тисяч осіб у всьому світі вже одужали. Всього коронавірус зафіксували в 108 країнах і регіонах.