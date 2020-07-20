В Ірані стратили причетного до вбивства генерала Сулеймані

Фото: прощання з Касимом Сулеймані (news.sky.com)

Однак діяльність страченого не мала прямого відношення до загибелі іранського командувача

В Ірані стратили Махмуда Мусаві Маджда, який співпрацював з ЦРУ та ізраїльською службою зовнішньої розвідки "Моссад". Він передавав спецслужбам інформацію про місцеперебування генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомляє IRNA.

Як повідомляється, Маджд також передавав дані про особовий склад, озброєння і системи зв'язку іранських ВС в Сирії. Однак представники Верховного суду Ірану пізніше виступили з роз'ясненням, що діяльність страченого не мала прямого відношення до загибелі іранського командувача Касема Сулеймані.

Нагадаємо, генерал був убитий 3 січня 2020 року в результаті спецоперації військових США. Також тоді стало відомо і про загибель заступника командувача шиїтським військом Іраку Абу Махді аль-Мухандиса.

Після цього, 8 січня Іран у відповідь завдав удару балістичними ракетами по авіабазі Аль-Асад і військового об'єкту в районі Ербіля в Іраку. Відомо, що в той момент там знаходилися американські військовослужбовці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що іранська влада засудила Мусаві Маджда до смертної кари.

Також Іран видав ордер на арешт президента США Дональда Трампа через загибель Сулеймані.

Додамо, у Білому домі надали обґрунтування необхідності ліквідації генерала Сулеймані.