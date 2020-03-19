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В Ірані кожні 10 хвилин фіксують смерть від коронавірусу

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 10:55
В Ірані кожні 10 хвилин фіксують смерть від коронавірусу
Фото: коронавірус в Ірані (twitter.com/Tabeen6)

Щогодини в Ірані фіксують 50 нових заражень

Іранські лікарі кожні 10 хвилин фіксують нову смерть від коронавирусу. Такі дані навів представник Міністерства охорони здоров'я Ірану Киянуш Джаханпур, передає IRNA.

За даними Моз, щогодини коронавірусом інфікується 50 громадян Ірану.

"За останніми даними, кожні десять хвилин помирає одна людина. Враховуючи цю інформацію, раджу прийняти усвідомлене рішення про поїздках і зустрічах у дні Ноуруза (Новий рік за іранським календарем - ред.)", - повідомили в Моз.

Зазначимо, станом на ранок 19 березня в Ірані понад 17 тисяч осіб інфікувалися коронавірусом. З них 1135 осіб померли.

Нагадаємо, за даними українського Моз, станом на ранок 19 березня у світі коронавірусом захворіли 218 815 осіб. З них 84 114 осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків коронавіруса.

Також РБК-Україна писало, що з 20 березня у зв'язку з пандемією коронавіруса Австралія закриває кордони на в'їзд для іноземних громадян. Заборона вводиться на невизначений термін.

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