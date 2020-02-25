В Ірані депутат парламенту заразився коронавірусом

Депутат Меджлісу (парламенту) Ірану Махмуд Садекі заявив, що він заражений новим різновидом коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter.

За словами депутата, він не має особливої надії на те, що зможе вижити.

"Тест на коронавірус виявився позитивним", - написав він.

Нагадаємо, влада Ірану офіційно підтвердила 16 смертей в результаті спалаху коронавірусу в країні. Як зазначили в місцевому МОЗ, в четвер зафіксували дві нові смерті від коронавірусу, а також 35 нових випадків захворювання. На даний момент по всій країні інфікування коронавірусом підтверджено у 95 осіб.

При цьому місцеві ЗМІ звинувачують місцеву владу у приховуванні реальної інформації про кількість жертв від коронавірусу. Раніше повідомлялося, що в Ірані 50 осіб померли від нового вірусу. Всі смертельні випадки нібито були зафіксовані у місті Кум. За офіційними даними іранських властей кількість жертв нового вірусу, станом на 24 лютого, становила 12 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Ірану Хасан Рухані закликав жителів країни не боятися коронавірусу і висловив надію на швидку перемогу над ним. Він назвав новий коронавірус не небезпечніше грипу.