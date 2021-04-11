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В Ірані аварії на ядерному об'єкті назвали терактом

Автор: РБК-Україна

Аварія на ядерному об'єкті в місті Натанзі в Ірані є терористичним актом. Влада Ірану заявили, що залишають за собою право на відповідні дії щодо винних.

Про це заявив віце-президент Ірану Алі Акбар Салехі, передає агентство FARS.

Аварія сталася в розподільчій електромережі об'єкта.

"Іран засуджує цей огидний акт і нагадує міжнародного співтовариства і МАГАТЕ про необхідність боротися з подібними проявами ядерного тероризму", - заявив Салехі.

Він зазначив, що дії відносно центру зі збагачення в Натанзі демонструють поразки супротивників прогресу Ірану в ядерній сфері і переговорного процесу.

Нагадаємо, сьогодні в Ірані на ядерному об'єкті сталася аварія, пов'язана з електричними мережами. Причина аварії встановлюється.

Раніше повідомлялося, що Іран готовий повернутися до ядерної угоди 2015 року, тільки якщо Сполучені Штати знімуть всі санкції. При адміністрації Дональда Трампа, сторони вийшли з ядерної угоди, і Іран почав виробництво збройового урану.

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