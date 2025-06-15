Иран признал гибель главного советника Хаменеи в результате удара Израиля, - СМИ

Израиль атаковал Иран

Напомним, что в ночь на 13 июня израильская авиация в рамках операции "Львиный народ" нанесла удары по иранским военным и ядерным объектам. Среди пораженных целей - ключевой центр по обогащению урана в районе Натанза.

Известно, что удар Израиля по Ирану готовился восемь месяцев.

Израильские военные также сообщили, что получили большое количество развединформации, которая, по их словам, подтверждает существование четкого плана Ирана по уничтожению Израиля.

Подробнее о пятничной атаке можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим также, что сегодня Иран подтвердил гибель руководителя ракетной программы Корпуса стражей исламской революции и нескольких его заместителей.

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