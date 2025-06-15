Иран признал гибель главного советника Хаменеи в результате удара Израиля, - СМИ

Бывший глава национальной безопасности Ирана и главный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи - Али Шамхани - погиб в результате ударов Израиля по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News и CNN .

Шамхани был восходящей звездой иранской дипломатии и хорошо известен в дипломатических кругах Вашингтона и Европы. Однако в середине 2023 года его внезапно заменили, и аналитики предположили, что Хаменеи мог считать его слишком амбициозным.

Как известно, Шамхани был ключевым советником верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи и почти десять лет занимал должность секретаря Совета национальной безопасности страны.

"Убийство Али Шамхани также было подтверждено", - сообщила иранская государственная информационная сеть IRINN.

По данным иранских государственных СМИ, бывший глава национальной безопасности Ирана Али Шамхани погиб в результате ударов Израиля по Ирану.

Израиль атаковал Иран

Напомним, что в ночь на 13 июня израильская авиация в рамках операции "Львиный народ" нанесла удары по иранским военным и ядерным объектам. Среди пораженных целей - ключевой центр по обогащению урана в районе Натанза.

Известно, что удар Израиля по Ирану готовился восемь месяцев.

Израильские военные также сообщили, что получили большое количество развединформации, которая, по их словам, подтверждает существование четкого плана Ирана по уничтожению Израиля.

Подробнее о пятничной атаке можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим также, что сегодня Иран подтвердил гибель руководителя ракетной программы Корпуса стражей исламской революции и нескольких его заместителей.

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