Іран збирається подати в суд на Трампа за вбивство Сулеймані

Глава судової влади Ірану Сейєд Ебрагім Райсі заявив, що Іран подасть у міжнародні суди скаргу на президента США Дональда Трампа за ліквідацію генерала-лейтенанта Касема Сулеймані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Fars.

Як повідомляється, Трампа збираються притягнути до відповідальності за те, що він віддав наказ про ліквідацію Сулеймані американським військовим.

"Це питання, безумовно, буде вирішуватися в штаб-квартирі з прав людини у співпраці з міністерством закордонних справ та іншими органами, і ми повинні зробити так, щоб президент США врахував його вчинки в якості головного підозрюваного... ми не дамо йому спокою, і він повинен постати перед міжнародним трибуналом", - сказав Райсі.

Нагадаємо, 3 січня США завдали авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдада. В результаті загинув сам командувач елітного іранського спецназу і ще сім осіб. Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один у світі".

Білий дім і Пентагон взяли на себе відповідальність за вбивство Сулеймані в Іраку, заявивши, що напад було скоєно за вказівкою Трампа.

У відповідь Іран 9 січня провів атаку на американські бази в Іраку. За словами постійного представника Ірану при ООН Маджид Тахт-Раванчі, Тегеран завершив помсту за вбивство Сулеймані й не буде робити нових військових атак у разі відсутності агресії з боку США.