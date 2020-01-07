Іран розробив 13 варіантів відповіді на вбивство Сулеймані

Вища ради нацбезпеки Ірану розробила 13 варіантів відповіді на вбивство американцями командувача спецпідрозділом "Аль-Кудс" Касема Сулеймані. Про це заявив секретар Радбезу Алі Шамхани, повідомляють іранські ЗМІ.

Шамхани зазначив, що найм'якший з даних варіантів може стати "кошмаром" для США.

Відзначимо, вчора іракська влада розпочала підготовку механізму виведення іноземних військ з країни. Іракський уряд також обмежив наземне і повітряне пересування сил міжнародної коаліції.

Нагадаємо, 3 січня США провели авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в столиці Іраку Багдаді, в результаті якого загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касем Сулеймані.

За даними видання Washington Post, держсекретар США Майк Помпео був одним з головних прихильників операції з ліквідації Сулеймані.

Після цього президент США Дональд Трамп пригрозив завдати "швидкий і сильний удар" 52 об'єктах на території Іраку. Німеччина засудила дії США.