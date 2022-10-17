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Иран прямо ответственен за убийства украинцев, - Подоляк

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Иран поставляет России дроны-камикадзе, с помощью которых российские оккупанты атакуют украинские города. Потому ответственность за массовые убийства мирных жителей лежит и на этой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Иран прямо ответственен за убийства украинцев. Страна, подавляющая собственный народ, теперь передает ru-монстрам оружие для массовых убийств в центре Европы. Вот что означает незаконченное дело и уступки тоталитаризма. Тот случай, когда санкций точно мало", - написал Подоляк.

Сегодня утром россияне атаковали Киев иранскими беспилотниками Shahed-136 . Один из дронов попал в жилой дом. На данный момент известно о четырех погибших, четырех раненых и 19 спасенных в результате атаки.

Кроме того, дроны-камикадзе ударили по Николаеву. Там беспилотник атаковал цистерны с подсолнечным маслом на территории предприятия.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор.

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Ирина ПодолякИран