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Іран провів випробування своєї COVID-вакцини

Тегеран, Вівторок 29 грудня 2020 14:09
Іран провів випробування своєї COVID-вакцини
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Іран провів випробування безпеки та ефективності своєї вакцини проти коронавірусу. Це перша вакцина у світі, випробування якої проводять на людях.

Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, вакцина була вироблена компанією Shifa Pharmed, яка є частиною державного фармацевтичного конгломерату. На урочистій церемонії початку випробувань у Тегерані нею щеплення отримали три людини.

Загалом в клінічному випробуванні фази 1 візьмуть участь 56 добровольців, які отримають два щеплення іранської вакцини протягом двох тижнів, а результати будуть оголошені приблизно за місяць після другого щеплення.

Влада очікує, що вакцина з'явиться на ринку до кінця весни 2021 року.

Нагадаємо, компанія Novavax перейшла до фінальної стадії випробувань своєї вакцини від коронавірусу у Сполучених Штатах. Випробування вакцини Novavax проходять не тільки в США, а також у Мексиці, Великобританії та ПАР.

Також РБК-Україна писало, що розробникам британської вакцини від коронавірусу фармацевтичної компанії AstraZeneca вдалося підвищити ефективність свого препарату до максимальних показників.

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