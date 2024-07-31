Иран пригрозил "суровым ответом" на убийство главаря ХАМАС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, Times of Israel.

Убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране "будет встречено суровым и болезненным ответом", говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Иран и фронт сопротивления ответят на это преступление", - говорится в сообщении.

Кроме того, как говорится в заявлении нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, Иран "защитит свою территориальную целостность, достоинство, честь и гордость и заставит .... пожалеть о своем трусливом поступке".

Кроме того, как пишет CNN, верховный лидер Аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран считает своим долгом отомстить за убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании, поскольку его убили на иранской земле.

"Вы убили нашего дорогого гостя в нашем доме, а теперь проложили путь для своего жестокого наказания", - сказал Хаменеи, имея в виду Израиль.