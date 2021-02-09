Іран представив власну COVID-вакцину

"Ми почнемо випробування на людях в найближчі дні або, найпізніше, через тиждень", - сказав член Національного комітету Ірану з вакцин Масуд Сулеймані.

За його словами, препарат Razi Cov Pars був розроблений в Науково-дослідному інституті вакцин і сироваток Razi. На початку першої фази клінічних випробувань щеплення отримають 13 добровольців у віці від 18 до 55 років.

Зазначається, що загалом в Ірані від коронавірусу померли більш ніж 58 тисяч осіб. Країна ще на початку грудня переступив поріг у мільйон випадків. Наразі там близько 1,4 млн хворих COVID-19.