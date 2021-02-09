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Іран представив власну COVID-вакцину

Новость на русском → Тегеран, Вівторок 09 лютого 2021 10:53
Іран представив власну COVID-вакцину Фото: вакцина Razi Cov Pars (facebook com tebajansi)
Автор: Андрій Козловський

Влада Ірану представила новий проект вакцини проти коронавірусу під назвою Razi Cov Pars. Клінічні випробування препарату повинні розпочатися найближчими днями.

Про це повідомляє AFP.

"Ми почнемо випробування на людях в найближчі дні або, найпізніше, через тиждень", - сказав член Національного комітету Ірану з вакцин Масуд Сулеймані.

За його словами, препарат Razi Cov Pars був розроблений в Науково-дослідному інституті вакцин і сироваток Razi. На початку першої фази клінічних випробувань щеплення отримають 13 добровольців у віці від 18 до 55 років.

Зазначається, що загалом в Ірані від коронавірусу померли більш ніж 58 тисяч осіб. Країна ще на початку грудня переступив поріг у мільйон випадків. Наразі там близько 1,4 млн хворих COVID-19.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Ірану Сейєд Намакі заявив, що вакцинація проти коронавірусу російським препаратом "Супутник V" почнеться в Ірані наступного тижня. Очікується, що вона стартує у вівторок.

Також РБК-Україна писало, що в кінці січня Іран ввів обов'язковий двотижневий карантин для прибуваючих громадян з країн Європи. Також вони повинні здати тест на коронавірус.

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