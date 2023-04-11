Иран ужесточит наказание за насилие против женщин

Парламент Ирана одобрил предложения к изменению закона об усилении наказания для тех, кто совершил насилие в отношении женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

В Парламенте Ирана провели обсуждение до принятия общих принципов законопроекта о "предотвращении вреда женщинам и повышении их защиты от ненадлежащего поведения".

Предложения по усилению наказания для тех, кто совершил насилие в отношении женщин, были приняты. Изменения могут быть приняты в законе в течение нескольких месяцев, текст еще могут изменить.