Иран предупредил Россию об угрозе безопасности перед терактом в Подмосковье, - Reuters

"За несколько дней до нападения в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте в России, которая была получена в ходе допросов арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране", - сказал один из источников издания.

Второй источник издания заявил, что в информации, которую Тегеран предоставил Москве о готовящемся нападении, не было конкретных деталей относительно сроков и точной цели.

"Им (членам ИГИЛ-К) было приказано подготовиться к масштабной операции в России... Один из террористов (арестованных в Иране) сказал, что некоторые члены группировки уже отправились в Россию", - сообщил источник.

При этом высокопоставленный сотрудник службы безопасности заявил, что поскольку Иран на протяжении многих лет является жертвой террористических атак, "иранские власти выполнили свое обязательство по оповещению Москвы на основе информации, полученной от арестованных террористов".

В январе Министерство разведки Ирана заявило, что арестовало 35 человек, связанных с двойными взрывами 3 января в юго-восточном городе Керман, в результате которых погибли около 100 человек. 19 января ведомство заявило, что арестовало одного из командиров базирующегося в Афганистане филиала "Исламского государства" ИГИЛ - Хорасан (ИГИЛ-Х).

Исламское государство взяло на себя ответственность за взрывы в Иране, самые кровавые со времен Исламской революции 1979 года. Источники в американской разведке утверждают, что ИГИЛ-К осуществило как теракты в Иране 3 января, так и стрельбу в Москве 22 марта.