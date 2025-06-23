Иран угрожал Трампу активировать "террористические спящие ячейки" в случае атаки, - NBC

Иран через посредника угрожал главе Белого дома Дональду Трампу активировать "террористические спящие ячейки" внутри Соединенных Штатов Америки (США) в случае атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.
Угрозы поступили Трампу через посредника во время саммита "Большой семерки" (G7). Тогда же американский лидер покинул заседание, чтобы обдумать варианты действий в конфликте между Израилем и Ираном.
Как добавляет NBC, Белый дом не ответил на многочисленные запросы о комментариях, а представительство Ирана в Организации Объединенных Наций (ООН) отказалось от комментариев.
В то же время вчера, 22 июня, Трамп в социальной сети Truth пригрозил Тегерану ответом в случае возмездия за американские обстрелы.
"Его администрация, а также правоохранительные органы в ключевых городах, находятся в состоянии повышенной готовности к любому потенциальному воз мездию внутри Соединенных Штатов", - пишет NBC.
В частности, сегодня Министерство внутренней безопасности (МВД) Штатов в заявлении предупредило, что "иранский конфликт вызывает усиление угрозы" в США. Также заявило о риске роста вероятности террористических атак на территории Штатов, особенно "если иранское руководство вынесет религиозное решение, призывающее к насильственным действиям в ответ против целей на территории США".
13 июня Израиль провел авиаудары по иранским военным и ядерным объектам в рамках операции "Львиный народ". В результате атаки были ликвидированы высокопоставленные военные и специалисты, работавшие над ядерной программой Ирана. С тех пор между Израилем и Ираном ежедневно продолжаются обмены ударами.
19 января министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что аятолла Али Хаменеи "не может продолжать существовать".
В ночь на 22 июня вооруженные силы США атаковали три важных ядерных объекта Ирана, расположенных в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого президент США Дональд Трамп не исключил возможности новых ударов.
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