Иран угрожал Трампу активировать "террористические спящие ячейки" в случае атаки, - NBC

Угрозы поступили Трампу через посредника во время саммита "Большой семерки" (G7). Тогда же американский лидер покинул заседание, чтобы обдумать варианты действий в конфликте между Израилем и Ираном.

Как добавляет NBC, Белый дом не ответил на многочисленные запросы о комментариях, а представительство Ирана в Организации Объединенных Наций (ООН) отказалось от комментариев.

В то же время вчера, 22 июня, Трамп в социальной сети Truth пригрозил Тегерану ответом в случае возмездия за американские обстрелы.

"Его администрация, а также правоохранительные органы в ключевых городах, находятся в состоянии повышенной готовности к любому потенциальному воз мездию внутри Соединенных Штатов", - пишет NBC.

В частности, сегодня Министерство внутренней безопасности (МВД) Штатов в заявлении предупредило, что "иранский конфликт вызывает усиление угрозы" в США. Также заявило о риске роста вероятности террористических атак на территории Штатов, особенно "если иранское руководство вынесет религиозное решение, призывающее к насильственным действиям в ответ против целей на территории США".