ua en ru
Пн, 23 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Иран угрожал Трампу активировать "террористические спящие ячейки" в случае атаки, - NBC

Понедельник 23 июня 2025 09:33
UA EN RU
Иран угрожал Трампу активировать "террористические спящие ячейки" в случае атаки, - NBC Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Иран через посредника угрожал главе Белого дома Дональду Трампу активировать "террористические спящие ячейки" внутри Соединенных Штатов Америки (США) в случае атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Угрозы поступили Трампу через посредника во время саммита "Большой семерки" (G7). Тогда же американский лидер покинул заседание, чтобы обдумать варианты действий в конфликте между Израилем и Ираном.

Как добавляет NBC, Белый дом не ответил на многочисленные запросы о комментариях, а представительство Ирана в Организации Объединенных Наций (ООН) отказалось от комментариев.

В то же время вчера, 22 июня, Трамп в социальной сети Truth пригрозил Тегерану ответом в случае возмездия за американские обстрелы.

"Его администрация, а также правоохранительные органы в ключевых городах, находятся в состоянии повышенной готовности к любому потенциальному воз мездию внутри Соединенных Штатов", - пишет NBC.

В частности, сегодня Министерство внутренней безопасности (МВД) Штатов в заявлении предупредило, что "иранский конфликт вызывает усиление угрозы" в США. Также заявило о риске роста вероятности террористических атак на территории Штатов, особенно "если иранское руководство вынесет религиозное решение, призывающее к насильственным действиям в ответ против целей на территории США".

Война Израиля и Ирана

13 июня Израиль провел авиаудары по иранским военным и ядерным объектам в рамках операции "Львиный народ". В результате атаки были ликвидированы высокопоставленные военные и специалисты, работавшие над ядерной программой Ирана. С тех пор между Израилем и Ираном ежедневно продолжаются обмены ударами.

19 января министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что аятолла Али Хаменеи "не может продолжать существовать".

В ночь на 22 июня вооруженные силы США атаковали три важных ядерных объекта Ирана, расположенных в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого президент США Дональд Трамп не исключил возможности новых ударов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Соединенные Штаты Америки
Новости
Разрушен целый подъезд. Последствия обстрела Шевченковского района Киева (фоторепортаж)
Разрушен целый подъезд. Последствия обстрела Шевченковского района Киева (фоторепортаж)
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде