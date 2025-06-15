Иран подтвердил гибель 8 топ-командиров: среди них - руководитель ракетной программы

В КСИР не уточнили, почему эти люди собрались в одном месте, однако, как ранее рассказывали в Израиле, их разведка провела успешную спецоперацию, обманом заставив руководство иранских военно-воздушных сил собраться на совместную встречу.

По данным Fox News, операция прошла гораздо эффективнее, чем ожидалось.

Израиль атаковал Иран

Напомним, что в ночь на 13 июня израильская авиация в рамках операции "Львиный народ" нанесла удары по иранским военным и ядерным объектам. Среди пораженных целей - ключевой центр по обогащению урана в районе Натанза.

Известно, что удар Израиля по Ирану готовился восемь месяцев.

Израильские военные также сообщили, что получили большое количество развединформации, которая, по их словам, подтверждает существование четкого плана Ирана по уничтожению Израиля.

Подробнее о ночной атаке можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.