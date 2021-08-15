Іран опинився в епіцентрі захворюваності COVID. Влада вводить локдаун

Іран запровадить шестиденну " загальну ізоляцію "у містах по всій країні після того, як постраждав від"п'ятої хвилі пандемії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як зазначається, рішення прийняла національна робоча група з коронавірусу. Зокрема, вона розпорядилася заборонити поїздки між усіма іранськими містами з неділі по п'ятницю.

Локдаун торкнеться всіх базарів, ринків і державних установ, кінотеатрів, спортзалів і ресторанів у всіх іранських містах. Він розпочнеться в понеділок і триватиме до суботи.