RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Іран офіційно звинуватив Ізраїль у теракті на ядерному об'єкті

Автор: Ігор Литвиненко

Іран офіційно звинуватив Ізраїль у причетності до аварії на ядерному об'єкті в Натанзі. При цьому Іран встановив особу людини, який спровокував аварію на об'єкті.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, передає Reuters.

В Тегерані назвали інцидент "ядерним тероризмом" і заявили, що залишають за собою право вжити відповідні заходи.

"Сіоністи хочуть помститися за наш прогрес на зняття санкцій ... Вони публічно заявили, що не допустять цього. Але ми помстимося сіоністам", - заявив Заріф.

Нагадаємо, в неділю, 11 квітня, в Ірані сталася аварія на ядерному об'єкті в Натанзі. Аварія сталася через день після запуску нових удосконалених центрифуг для збагачення урану.

Пізніше віце-президент Ірану Алі Акбар Салехі заявив, що інцидент є терористичним актом.

Раніше РБК-Україна писало, що Іран готовий повернутися до ядерної угоді 2015 року, тільки якщо США знімуть всі санкції. При адміністрації Дональда Трампа, сторони вийшли з ядерної угоди, і Іран почав виробництво збройового урану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ІзраїльІранаварияядерная безопасность
Читайте також
Розвідка США заявила про причетність Ізраїлю до теракту на ядерному об'єкті в Ірані
У США готові скасувати санкції проти Ірану, що йдуть всупереч ядерній угоді
Прогноз погоди