Іран пояснює затримку з "чорними скриньками" МАУ спалахом коронавірусу

Голова Управління з безпеки транспорту Канади Кеті Фокс заявила, що Іран не мав змоги раніше передати "чорні скриньки" збитого літака МАУ на розшифровку за кордон через складнощі із транспортуванням, пов’язані зі спалахом коронавірусу Covid-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

За її словами, Іран планував передати Україні "чорні скриньки" раніше, однак це довелося відкласти через коронавірус в Ірані, який обмежує їх спроможність подорожувати.

Крім того, Фокс зазначила, що Іран повідомив Управління ще 5 березня про скасування плану передати записувальні пристрої на розшифровку через те, що "міждержавні проблеми із коронавірусом" перешкоджали іранським посадовцям подорожувати за межі країни.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що українську сторону той факт, що друга ракета була випущена по літаку пізніше, "ніж мала". Йдеться про те, що другу ракету випустили на 29-й секунді після першої, що не характерно для звичайної роботи системи ППО.

Раніше також повідомлялося, що консультації з Іраном щодо авіакатастрофи були відкладені через коронавірус.

Іранські військові збили український літак 8 січня цього року. Лайнер Boeing 737-8KV авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" виконував рейс за маршрутом Тегеран - Київ, але був збитий за кілька хвилин після зльоту. В результаті загинули 176 осіб.