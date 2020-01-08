Іран назвав Ізраїль співучасником вбивства генерала Сулеймані

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) вважає Ізраїль союзником США і співучасником операції щодо вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. Таку заяву Корпусу розповсюдило агентство Fars.

Зазначимо, Сулеймані був командувачем силами спеціального призначення "Аль-Кудс" КВІР.

"В рамках цього злочину (вбивства Сулеймані, - ред.) ми жодним чином не розглядаємо Ізраїль окремо від США", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня 2020 бази США в Іраку обстріляла Революційна гвардія Ірану в помсту за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.

Починаючи з 29 грудня 2019 США почали наносити удари по шиїтським угрупованням в Іраку, що викликало критику іракських властей і питання про правомірність дій коаліції на чолі з Вашингтоном.

Вже 3 січня військові США за наказом президента Дональда Трампа завдали удару в районі аеропорту Багдада. В результаті загинув командувач силами спеціального призначення "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини ЗС Ірану) Касем Сулеймані. Тегеран пообіцяв Вашингтону жорстко відповісти на це.

Через два дні, 5 січня парламент Іраку ухвалив резолюцію з вимогою повного виведення з країни всіх іноземних військ. Президент США Дональд Трамп відмовився це робити, пригрозивши Іраку "безпрецедентними санкціями".