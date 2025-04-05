Иран пытался убить важного еврейского деятеля в Азербайджане, заговор сорвали, - СМИ
Иран спланировал покушение на убийство раввина в Азербайджане, используя преступных доверенных лиц. Однако заговор был сорван благодаря усилиям местной службы безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Как сообщают представители безопасности Запада и Ближнего Востока, осенью прошлого года офицер из иранских сил Кудс встретился с наркоторговцем из Грузии Агилом Аслановым.
Во время встречи офицер передал Асланову фотографию выдающегося еврейского деятеля в Азербайджане и подробные инструкции о том, как его убить. Согласно информации, предоставленной анонимными официальными лицами, Асланов согласился совершить покушение на раввина Шнеора Сегала за 200 000 долларов.
Заговор, раскрытый Службой государственной безопасности Азербайджана в начале января, также включал план нападения на учебный центр, как сообщают чиновники. По информации Службы безопасности и местных СМИ, Асланов и его местный сообщник были арестованы и обвинены в заговоре для совершения террористического акта.
Ранее о цели заговора не сообщалось. Сигал рассказал The Washington Post, что узнал о покушении через азербайджанские СМИ. Он отметил, что чувствует себя в Азербайджане в безопасности.
"Мы живем здесь мирно. Я хожу по улицам, и не чувствую страха", - отметил раввин.
Связи Азербайджана с Израилем
Заметим, что еще с 1990-х годов Азербайджан играет важную роль в региональной безопасности Израиля. В 2019 году Азербайджан поставлял более 60% бензина, потребленного в Израиле.
Кроме того, Азербайджан является важнейшим партнером Израиля среди наций с мусульманским большинством, причем обе страны поддерживают тесное сотрудничество в области обороны, разведки и торговли.
Во время конфликта Израиля и ХАМАС в 2023 году Азербайджан был единственной страной с мусульманским населением, которая поддержала Израиль. Несмотря на давление со стороны других мусульманских государств, руководство Азербайджана сохранило стратегическое партнерство с Израилем.
Однако Иран негативно воспринимает тесное сотрудничество между Азербайджаном и Израилем, считая это потенциальной угрозой для своей безопасности и влияния в регионе.
Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, несколько лет назад даже заявлял, что Израиль стремится ослабить связи между Ираном и Азербайджаном.
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