Иран пытался убить важного еврейского деятеля в Азербайджане, заговор сорвали, - СМИ

Как сообщают представители безопасности Запада и Ближнего Востока, осенью прошлого года офицер из иранских сил Кудс встретился с наркоторговцем из Грузии Агилом Аслановым.

Во время встречи офицер передал Асланову фотографию выдающегося еврейского деятеля в Азербайджане и подробные инструкции о том, как его убить. Согласно информации, предоставленной анонимными официальными лицами, Асланов согласился совершить покушение на раввина Шнеора Сегала за 200 000 долларов.

Заговор, раскрытый Службой государственной безопасности Азербайджана в начале января, также включал план нападения на учебный центр, как сообщают чиновники. По информации Службы безопасности и местных СМИ, Асланов и его местный сообщник были арестованы и обвинены в заговоре для совершения террористического акта.

Ранее о цели заговора не сообщалось. Сигал рассказал The Washington Post, что узнал о покушении через азербайджанские СМИ. Он отметил, что чувствует себя в Азербайджане в безопасности.

"Мы живем здесь мирно. Я хожу по улицам, и не чувствую страха", - отметил раввин.

Связи Азербайджана с Израилем

Заметим, что еще с 1990-х годов Азербайджан играет важную роль в региональной безопасности Израиля. В 2019 году Азербайджан поставлял более 60% бензина, потребленного в Израиле.

Кроме того, Азербайджан является важнейшим партнером Израиля среди наций с мусульманским большинством, причем обе страны поддерживают тесное сотрудничество в области обороны, разведки и торговли.

Во время конфликта Израиля и ХАМАС в 2023 году Азербайджан был единственной страной с мусульманским населением, которая поддержала Израиль. Несмотря на давление со стороны других мусульманских государств, руководство Азербайджана сохранило стратегическое партнерство с Израилем.

Однако Иран негативно воспринимает тесное сотрудничество между Азербайджаном и Израилем, считая это потенциальной угрозой для своей безопасности и влияния в регионе.

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, несколько лет назад даже заявлял, что Израиль стремится ослабить связи между Ираном и Азербайджаном.