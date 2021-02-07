Іран почне вакцинацію від COVID "Супутником V" вже на наступному тижні

Міністр охорони здоров'я Ірану Сейєд Намакі заявив, що вакцинація проти коронавірусу російським препаратом "Супутник V" почнеться в Ірані наступного тижня. Очікується, що вона стартує у вівторок.

Намакі підкреслив, що в першу чергу буде вакцинований медперсонал відділень інтенсивної терапії. На наступному етапі вакцину отримає "інший медперсонал, громадяни, які перебувають у будинках для людей похилого віку, і люди старше 65 років".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Єврокомісія може обговорити питання централізованої закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Для цього необхідно, щоб з відповідною ініціативою виступили країни Євросоюзу.

Як писало РБК-Україна, в кінці січня Іран ввів обов'язковий двотижневий карантин для прибуваючих громадян з країн Європи. Також вони повинні здати тест на коронавірус.