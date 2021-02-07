Іран почне вакцинацію від COVID "Супутником V" вже на наступному тижні
Міністр охорони здоров'я Ірану Сейєд Намакі заявив, що вакцинація проти коронавірусу російським препаратом "Супутник V" почнеться в Ірані наступного тижня. Очікується, що вона стартує у вівторок.
Про це повідомляє агентство IRNA.
"Вакцинація російським препаратом "Супутник V" почнеться у вівторок, 9 лютого", - зазначив глава МОЗ країни.
Намакі підкреслив, що в першу чергу буде вакцинований медперсонал відділень інтенсивної терапії. На наступному етапі вакцину отримає "інший медперсонал, громадяни, які перебувають у будинках для людей похилого віку, і люди старше 65 років".
Відзначимо, що російську вакцину Іран зареєстрував 26 січня.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Єврокомісія може обговорити питання централізованої закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Для цього необхідно, щоб з відповідною ініціативою виступили країни Євросоюзу.
Як писало РБК-Україна, в кінці січня Іран ввів обов'язковий двотижневий карантин для прибуваючих громадян з країн Європи. Також вони повинні здати тест на коронавірус.