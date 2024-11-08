Иран готовил убийство Трампа, - Минюст США

Иранец Фархад Шакери сообщил правоохранителям, что ему было поручено "предоставить план убийства" Трампа. Однако Шакери подчеркнул, что он не планировал даже создавать такой план для Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

"Шакери информировал органы полиции, что 7 октября 2024 года ему поручили составить план убийства Трампа. В интервью Шакери утверждал, что не собирался предоставлять план устранения Трампа в установленные КСИР сроки", - разъясняется в документе.

В ходе беседы было также установлено, что КСИР поручил Шакери совершить другие убийства американских и израильских граждан, находящихся на территории США.

Наемный убийца также сообщил, что ему было поручено следить за двумя американскими гражданами еврейского происхождения, проживающими в Нью-Йорке, и что за убийство одной из жертв чиновник КСИР предложил ему 500 тысяч долларов.

Более того, ему также было поручено следить за израильскими туристами в Шри-Ланке.