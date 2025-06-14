Иран дважды пытался убить Трампа, - Нетаньяху

"Сейчас иранский режим бомбит наши гражданские районы, в то время как мы нацелены на террористов. Это не является чем-то новым. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца в Бейруте", - подчеркнул премьер.

Более того, по данным Нетаньяху, самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане были убиты и ранены тысячи американцев.

"Они сожгли американский флаг. Они непрерывно скандируют "Смерть Америке!". Наш враг - ваш враг. И тем, что мы делаем, мы боремся с тем, что рано или поздно будет угрожать нам всем", - подчеркнул он.