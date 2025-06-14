ua en ru
Сб, 14 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Иран дважды пытался убить Трампа, - Нетаньяху

Израиль, Суббота 14 июня 2025 22:11
UA EN RU
Иран дважды пытался убить Трампа, - Нетаньяху Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Иранский режим дважды пытался убить американского президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Сейчас иранский режим бомбит наши гражданские районы, в то время как мы нацелены на террористов. Это не является чем-то новым. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца в Бейруте", - подчеркнул премьер.

Более того, по данным Нетаньяху, самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане были убиты и ранены тысячи американцев.

"Они сожгли американский флаг. Они непрерывно скандируют "Смерть Америке!". Наш враг - ваш враг. И тем, что мы делаем, мы боремся с тем, что рано или поздно будет угрожать нам всем", - подчеркнул он.

Покушения на Трампа

Напомним, что в прошлом году Министерство юстиции США предъявило обвинения иранцу, который был замешан в заговоре с целью убийства президента Дональда Трампа.

Заметим, что в течение прошлого года на Трампа было совершено аж два покушения.

А в начале августа в штабе Трампа даже заявили, что их компьютеры были взломаны, а в отчете Google сообщалось, что Иран в рамках длительной фишинговой атаки атаковал около десятка людей, связанных и Байденом, Харрис и Трампом.

Заметим, что уже 4 февраля стало известно, что президент США Трамп подпишет директиву о "максимальном давлении" на Иран.

Стоит также отметить, что, по словам Трампа, он дал своим советникам инструкции уничтожить Иран в случае своей ликвидации по "заказу" со стороны Тегерана.

Речь шла в частности о возможном покушении на него, как то, что было разоблачено осенью прошлого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Дональд Трамп
Новости
Лукашенко боится и перенесет учения с РФ от границы Украины, - Зеленский
Лукашенко боится и перенесет учения с РФ от границы Украины, - Зеленский
Аналитика
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова