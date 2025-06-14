Иран дважды пытался убить Трампа, - Нетаньяху
Иранский режим дважды пытался убить американского президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Сейчас иранский режим бомбит наши гражданские районы, в то время как мы нацелены на террористов. Это не является чем-то новым. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца в Бейруте", - подчеркнул премьер.
Более того, по данным Нетаньяху, самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане были убиты и ранены тысячи американцев.
"Они сожгли американский флаг. Они непрерывно скандируют "Смерть Америке!". Наш враг - ваш враг. И тем, что мы делаем, мы боремся с тем, что рано или поздно будет угрожать нам всем", - подчеркнул он.
Покушения на Трампа
Напомним, что в прошлом году Министерство юстиции США предъявило обвинения иранцу, который был замешан в заговоре с целью убийства президента Дональда Трампа.
Заметим, что в течение прошлого года на Трампа было совершено аж два покушения.
А в начале августа в штабе Трампа даже заявили, что их компьютеры были взломаны, а в отчете Google сообщалось, что Иран в рамках длительной фишинговой атаки атаковал около десятка людей, связанных и Байденом, Харрис и Трампом.
Заметим, что уже 4 февраля стало известно, что президент США Трамп подпишет директиву о "максимальном давлении" на Иран.
Стоит также отметить, что, по словам Трампа, он дал своим советникам инструкции уничтожить Иран в случае своей ликвидации по "заказу" со стороны Тегерана.
Речь шла в частности о возможном покушении на него, как то, что было разоблачено осенью прошлого года.
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