В Іраку підтвердили нові випадки коронавіруса

В іракській провінції Кіркук зафіксовано 4 нових випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я і навколишнього середовища Іраку в Facebook.

Всі випадки були діагностовані в провінції Кіркук у іракській сім'ї, яка раніше відвідувала Іран, де щонайменше 60 осіб захворіли коронавірусом. Повідомляється, що сім'я зараз перебуває на карантині.

Нагадаємо, раніше в Іраку повідомили про перші випадки коронавірусу в країні. Хворий також відвідував Іран.

Станом на вечір 24 лютого, коронавірусом в Ірані заразилися понад 60 осіб. Ще як мінімум 10 громадян загинули. Більшість випадків зараження сталися в місті Кум в 120 кілометрах від Тегерана.

Відзначимо, що раніше повідомлялося про 50 жертв коронавірусу в Ірані. Однак ці дані були спростовані представником іранського міністерства охорони здоров'я.

Також РБК-Україна повідомляло, що коронавірус виявили у Кувейті, Бахрейні та Афганістані. Зокрема, Кувейт повідомив про три випадки зараження, Бахрейн - про один.