Як зазначають у виданні, новий алгоритм вже пройшов низку тестів і може з'явитися на нових пристроях Apple вже у 2022 році.

"Apple планує наступного року випустити функцію, яка називається "Відстеження аварій" (Сrash detection) для iPhone і Apple Watch. "Відстеження аварій" використовує дані сенсорів, вбудованих у продукцію Apple", - йдеться в повідомленні.

Пояснюється, що при виявленні факту дорожньо-транспортної пригоди враховуватимуться показники акселерометра, наприклад, різкі стрибки сили тяжкості.

Так, після фіксації факту зіткнення, пристрої автоматично зможуть автоматично здійснити дзвінок до служб порятунку.