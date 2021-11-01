Американська компанія Apple працює над впровадженням нових функцій для своїх пристроїв. Зокрема, смартфони та годинники Apple Watch зможуть самостійно виявляти ДТП та телефонувати до екстрених служб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Як зазначають у виданні, новий алгоритм вже пройшов низку тестів і може з'явитися на нових пристроях Apple вже у 2022 році.
"Apple планує наступного року випустити функцію, яка називається "Відстеження аварій" (Сrash detection) для iPhone і Apple Watch. "Відстеження аварій" використовує дані сенсорів, вбудованих у продукцію Apple", - йдеться в повідомленні.
Пояснюється, що при виявленні факту дорожньо-транспортної пригоди враховуватимуться показники акселерометра, наприклад, різкі стрибки сили тяжкості.
Так, після фіксації факту зіткнення, пристрої автоматично зможуть автоматично здійснити дзвінок до служб порятунку.